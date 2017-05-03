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Турция сняла ограничения на поставки пшеницы из России

04.05.2017 11:48 — Новости Мира | БелТА  
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Турция сняла ограничения на поставки пшеницы из России
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турция с 4 мая сняла ограничения на поставки пшеницы из России в рамках режима переработки товаров внутри таможенной территории. Об этом заявил сегодня министр экономики Нихат Зейбекчи, сообщают информагентства со ссылкой на Bloomberg.Режим переработки товаров внутри таможенной территории позволяет турецким компаниям закупать сырье и материалы, а также промежуточные товары без уплаты таможенных пошлин, если они предназначены для переработки внутри страны и последующего экспорта готовой продукции.Отмечается, что Турция являлась одним из крупных покупателей российской продукции растениеводства, прежде всего пшеницы.Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась 3 мая, была достигнута договоренность о комплексном решении по снятию ограничительных мер во взаимной торговле. При этом ограничения по безвизовым поездкам и по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась 3 мая, была достигнута...

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