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Кандидаты в президенты Казахстана будут проходить медосвидетельствование

04.05.2017 11:36 — Новости Мира | БелТА  
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4 мая, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Кандидаты в президенты Казахстана будут проходить медицинское освидетельствование. Об этом сообщил журналистам министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев после презентации проекта Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан" в Мажилисе парламента Казахстана."Сейчас эта норма вносится в закон "О выборах". Впоследствии будет подзаконный акт Центральной избирательной комиссии, вот там это будет прописано. Но вообще вопросами медицинского освидетельствования будет заниматься Министерство здравоохранения и Центральная избирательная комиссия", - пояснил Марат Бекетаев.Министр уточнил, что это требование станет обязательным для всех кандидатов.-0-
 
 
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"Сейчас эта норма вносится в закон "О выборах". Впоследствии будет подзаконный акт Центральной избирательной комиссии, вот там это будет прописано. Но вообще...

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