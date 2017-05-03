В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кандидаты в президенты Казахстана будут проходить медосвидетельствование "Сейчас эта норма вносится в закон "О выборах". Впоследствии будет подзаконный акт Центральной избирательной комиссии, вот там это будет прописано. Но вообще...

4 мая, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Кандидаты в президенты Казахстана будут проходить медицинское освидетельствование. Об этом сообщил журналистам министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев после презентации проекта Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан" в Мажилисе парламента Казахстана."Сейчас эта норма вносится в закон "О выборах". Впоследствии будет подзаконный акт Центральной избирательной комиссии, вот там это будет прописано. Но вообще вопросами медицинского освидетельствования будет заниматься Министерство здравоохранения и Центральная избирательная комиссия", - пояснил Марат Бекетаев.Министр уточнил, что это требование станет обязательным для всех кандидатов.-0-