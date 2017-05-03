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В России готовят аналог грин-карты

04.05.2017 11:33 — Новости Мира | БелТА  
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России готовят аналог грин-карты. Под таким заголовком газета "Известия" опубликовала сегодня материал о том, что Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предлагает ввести с 2019 года российский аналог грин-карты. Планируется, что грин-карта даст высококвалифицированным иностранцам российского происхождения, свободно владеющим русским языком, право въезда в Россию и работы на территории страны. Как отмечает газета, такие планы описаны в проекте программы "Цифровая экономика", подготовленном министерством. Программа состоит из большого количества разделов. В частности, в разделе "Привлечение иностранных специалистов и российских специалистов, уехавших за рубеж" сказано, что к 2019 году должна быть введена в оборот карта российского соотечественника, предоставляющая иностранным специалистам высокой квалификации российского происхождения, свободно владеющим русским языком, право въезда и работы на территории РФ. Для этого должна быть проработана система оценки квалификации работающих в России владельцев карты работодателями, а также разработан комплекс мер поддержки пребывания в России специалистов, получающих высокие оценки.25 апреля проект программы "Цифровая экономика", утвержденный главой Минкомсвязи Николаем Никифоровым, был направлен на согласование в заинтересованные ведомства.В Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ от комментариев воздержались, пишут "Известия".-0-
 
Теги: Минск
 
 
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