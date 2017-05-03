В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На месте схода оползня в Кыргызстане обнаружено тело подростка Вечером 3 мая спасатели обнаружили тело подростка 2000 года рождения. Ранее в этот же день были обнаружены тела двух девочек 2003 и 2007 годов рождения.

4 мая, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Спасатели нашли тело еще одного погибшего в результате схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области Кыргызстана, сообщает пресс-служба МЧС.По ее информации, вечером 3 мая спасатели обнаружили тело подростка 2000 года рождения. Ранее в этот же день были обнаружены тела двух девочек 2003 и 2007 годов рождения.Оползень в селе Аюу сошел утром 29 апреля. Земляная масса накрыла 7 домов, в которых находились 24 человека. Всего на сегодняшний день обнаружены тела 8 человек.-0-