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На месте схода оползня в Кыргызстане обнаружено тело подростка

04.05.2017 10:35 — Новости Мира | БелТА  
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4 мая, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Спасатели нашли тело еще одного погибшего в результате схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области Кыргызстана, сообщает пресс-служба МЧС.По ее информации, вечером 3 мая спасатели обнаружили тело подростка 2000 года рождения. Ранее в этот же день были обнаружены тела двух девочек 2003 и 2007 годов рождения.Оползень в селе Аюу сошел утром 29 апреля. Земляная масса накрыла 7 домов, в которых находились 24 человека. Всего на сегодняшний день обнаружены тела 8 человек.-0-
 
 
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Вечером 3 мая спасатели обнаружили тело подростка 2000 года рождения. Ранее в этот же день были обнаружены тела двух девочек 2003 и 2007 годов рождения.

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