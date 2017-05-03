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В Колумбии открыто крупнейшее за последние 28 лет газовое месторождение

04.05.2017 10:23 — Новости Мира | БелТА  
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В Колумбии открыто крупнейшее за последние 28 лет газовое месторождение
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Колумбийская нефтедобывающая компания Ecopetrol совместно с американской Anadarko открыли в южной части Карибского моря месторождение природного газа, которое считается самым крупным из всех обнаруженных в Колумбии за последние 28 лет, информирует ТАСС.Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос накануне заявил, что открытое газовое месторождение обеспечит независимость страны от внешних поставок на несколько десятилетий вперед. Между тем колумбийский лидер не уточнил объем запасов, поскольку для окончательных измерений потребуется бурение дополнительных скважин, но специалисты считают, что уже сейчас можно с уверенностью говорить о его огромных размерах.В опубликованном 3 мая сообщении Ecopetrol говорится, что "в результате бурения скважины Gorgon-1 на глубине от 3675 до 4415 метров были найдены скопления природного газа в колумбийской части Карибского моря".-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос накануне заявил, что открытое газовое месторождение обеспечит независимость страны от внешних поставок на несколько...

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