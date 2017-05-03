В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Республике Корея началось досрочное голосование на президентских выборах По данным Национальной избирательной комиссии (НИК), по состоянию на 10.30 по местному времени в голосовании приняли участие более 1 млн человек.

4 мая, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Сотни тысяч граждан Республики Корея приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента страны, которые намечены на 9 мая.По данным Национальной избирательной комиссии (НИК), по состоянию на 10.30 по местному времени в голосовании приняли участие более 1 млн человек. Досрочное голосование на президентских выборах продлится до вечера пятницы, 5 мая. Всего на нынешних выборах зарегистрировано около 42,4 млн избирателей.На пост президента Республики Корея, после того как двое кандидатов выбыли из гонки, претендуют 13 человек.-0-