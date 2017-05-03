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В Туркменистане скоропостижно скончался вице-премьер Батыр Эрешов
04.05.2017 10:06 — Новости Мира | БелТА
Батыр Эрешов4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Туркменистане в возрасте 50 лет скоропостижно скончался вице-премьер Батыр Эрешов, сообщают информагентства.Заместитель председателя туркменского правительства курировал вопросы промышленности и был руководителем по Лебапскому велаяту (области). С апреля по июль 2014 года занимал должность министра строительства и архитектуры Туркменистана. С июля 2014 года был назначен вице-премьером.-0-
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Заместитель председателя туркменского правительства курировал вопросы промышленности и был руководителем по Лебапскому велаяту (области).
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