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В Туркменистане скоропостижно скончался вице-премьер Батыр Эрешов

04.05.2017 10:06 — Новости Мира | БелТА  
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В Туркменистане скоропостижно скончался вице-премьер Батыр Эрешов
Батыр Эрешов
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Туркменистане в возрасте 50 лет скоропостижно скончался вице-премьер Батыр Эрешов, сообщают информагентства.Заместитель председателя туркменского правительства курировал вопросы промышленности и был руководителем по Лебапскому велаяту (области). С апреля по июль 2014 года занимал должность министра строительства и архитектуры Туркменистана. С июля 2014 года был назначен вице-премьером.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель председателя туркменского правительства курировал вопросы промышленности и был руководителем по Лебапскому велаяту (области).

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