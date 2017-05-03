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В Великобритании стартовали выборы в местные органы власти

04.05.2017 09:26 — Новости Мира | БелТА  
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В Великобритании стартовали выборы в местные органы власти
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частичные выборы в местные органы власти начались сегодня в Великобритании, передает ТАСС.В 9.00 по минскому времени избирательные участки открылись в тех городах Англии, Уэльса и Шотландии, где предстоит избрать новый состав 88 местных советов. Единственным британским регионом, где не проводятся выборы, стала Северная Ирландия. В общей сложности будут определены владельцы более 4,8 тыс. депутатских мандатов. Помимо этого, будут избраны мэры шести городов, в том числе Манчестера, Ливерпуля, Питерборо, Кембриджа.Избирательные участки будут открыты до 00.00 по минскому времени. Результаты голосования должны стать известны 5 мая.Проходящее голосование - крупнейшее с июня прошлого года, когда в стране прошел референдум о членстве страны в ЕС. Оно станет в определенной степени показателем расклада сил перед намеченными на 8 июня досрочными парламентскими выборами.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В общей сложности будут определены владельцы более 4,8 тыс. депутатских мандатов. Помимо этого, будут избраны мэры шести городов, в том числе Манчестера, Ливерпуля,...

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