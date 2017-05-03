|
В Великобритании стартовали выборы в местные органы власти
04.05.2017 09:26 — Новости Мира | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частичные выборы в местные органы власти начались сегодня в Великобритании, передает ТАСС.В 9.00 по минскому времени избирательные участки открылись в тех городах Англии, Уэльса и Шотландии, где предстоит избрать новый состав 88 местных советов. Единственным британским регионом, где не проводятся выборы, стала Северная Ирландия. В общей сложности будут определены владельцы более 4,8 тыс. депутатских мандатов. Помимо этого, будут избраны мэры шести городов, в том числе Манчестера, Ливерпуля, Питерборо, Кембриджа.Избирательные участки будут открыты до 00.00 по минскому времени. Результаты голосования должны стать известны 5 мая.Проходящее голосование - крупнейшее с июня прошлого года, когда в стране прошел референдум о членстве страны в ЕС. Оно станет в определенной степени показателем расклада сил перед намеченными на 8 июня досрочными парламентскими выборами.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В общей сложности будут определены владельцы более 4,8 тыс. депутатских мандатов. Помимо этого, будут избраны мэры шести городов, в том числе Манчестера, Ливерпуля,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии