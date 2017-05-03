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Жертвами взрыва на угольной шахте в Иране стали 35 человек

04.05.2017 08:58 — Новости Мира | БелТА  
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Жертвами взрыва на угольной шахте в Иране стали 35 человек
Фото ЕРА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 35 человек стали жертвами взрыва на угольной шахте в иранской провинции Голестан, около 30 человек госпитализированы, сообщают информагентства.Сильный взрыв произошел накануне на угольной шахте "Заместане Юрт" близ города Азадшахр. На глубине 1,8 тыс. м оказались блокированы несколько десятков горняков. Между тем на шахте в момент взрыва находились 500 человек. Взрыв произошел, когда проходила пересменка. По предварительным данным, причиной взрыва стала превысившая допустимые нормы концентрация метана.На месте происшествия проводится масштабная спасательная операция.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Сильный взрыв произошел накануне на угольной шахте "Заместане Юрт" близ города Азадшахр. На глубине 1,8 тыс. м оказались блокированы несколько десятков горняков....

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