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Жертвами взрыва на угольной шахте в Иране стали 35 человек
04.05.2017 08:58 — Новости Мира | БелТА
Фото ЕРА4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 35 человек стали жертвами взрыва на угольной шахте в иранской провинции Голестан, около 30 человек госпитализированы, сообщают информагентства.Сильный взрыв произошел накануне на угольной шахте "Заместане Юрт" близ города Азадшахр. На глубине 1,8 тыс. м оказались блокированы несколько десятков горняков. Между тем на шахте в момент взрыва находились 500 человек. Взрыв произошел, когда проходила пересменка. По предварительным данным, причиной взрыва стала превысившая допустимые нормы концентрация метана.На месте происшествия проводится масштабная спасательная операция.-0-
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Сильный взрыв произошел накануне на угольной шахте "Заместане Юрт" близ города Азадшахр. На глубине 1,8 тыс. м оказались блокированы несколько десятков горняков....
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