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В США самолет упал на проезжую часть - это сняли на видеорегистратор

04.05.2017 00:35 — Новости Мира | БелТА  
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В США самолет упал на проезжую часть - это сняли на видеорегистратор
Фото Twitter
Легкомоторный самолет Piper PA-32 разбился в городе Мекилтео, штат Вашингтон (США). Очевидцы засняли момент его падения на камеру видеорегистратора. На видеозаписи видно, что небольшой самолет плавно и, похоже, неконтролируемо снижается, в какой-то момент задевает ЛЭП и обрывает висящие провода. У него вспыхивает бензобак и он падает на землю, охваченный пламенем. При этом горючее выливается на стоящую в той части улицы машину.По предварительной информации, у воздушного судна отказал двигатель. Это произошло практически сразу же после вылета. При этом, как сообщается, в результате инцидента никто не пострадал. Повреждены несколько автомобилей (один практически полностью сгорел) и серьезно поврежден самолет.
 
 
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По предварительной информации, у воздушного судна отказал двигатель. Это произошло практически сразу же после вылета. При этом, как сообщается, в результате...

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