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Прокуратура Украины намерена требовать для Януковича "наивысшей меры наказания"

04.05.2017 12:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Главная военная прокуратура Украины будет требовать в деле о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича пожизненного лишения свободы. Об этом заявил военный прокурор Руслан Кравченко.

«Наивысшая мера наказания — пожизненное лишение свободы», — сказал в ответ на вопрос журналиста относительно наказания, которое будет ждать Януковича в случае признания его вины в суде.

Как пояснил прокурор, «сторона обвинения будет требовать наивысшей меры наказания для Януковича, так как он в ходе досудебного расследования не признал свою вину».

Ранее в Оболонском районном суде Киева состоялось подготовительно заседания в деле по обвинению Януковича в госизмене. На заседании суд разрешил его участие по видеосвязи, после чего заседание было перенесено на 18 мая.

Сторона обвинения недовольна решением Оболонского районного суда Киева, который разрешил проводить допрос экс-президента Украины через систему видеосвязи.

«Мы уважаем решение о переносе подготовительного судебного заседания и принятии Януковичем участия в заседании по видеосвязи. Мы с этим решением не соглашаемся», — отметил Кравченко.

Военный прокурор утверждает, что во время рассмотрения этого вопроса в суде стороне обвинения не дали возможности высказаться и «опровергнуть возможность осуществления применения режима его (Януковича — прим. ТАСС) участия по видеосвязи».

В то же время Кравченко заверил, что сторона обвинения «будет придерживаться законодательства и выполнять решение суда».

4 мая в Оболонском районном суде Киева началось рассмотрение дела Виктора Януковича по обвинению в госизмене. Суд принял решение провести допрос по видеосвязи Виктора Януковича и перенес заседание на 18 мая.

 
 
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"Наивысшая мера наказания - пожизненное лишение свободы", - сказал в ответ на вопрос журналиста относительно наказания, которое будет ждать Януковича в случае...

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