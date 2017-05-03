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Муж королевы Елизаветы II принц Филипп отойдет от дел
04.05.2017 13:27 — Новости Мира | Tut.by
Букингемский дворец объявил, что муж британской королевы Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, осенью отойдет от дел и перестанет исполнять свои церемониальные обязанности. В июне ему исполняется 96 лет.
Как говорится в
«Принц Филипп будет посещать запланированные мероприятия до августа, как один — так и сопровождая Ее Величество. После этого герцог не будет принимать новые приглашения, хотя сможет посещать некие мероприятия время от времени», — сообщил Букингемский дворец.
Ранее стало известно о том, что в четверг в Букингемском дворце проходит встреча старшего обслуживающего персонала королевской семьи. Представители дворца не раскрывали тему встречи. Однако, по информации Би-би-си, она не связана со здоровьем королевы Елизаветы II или принца Филиппа.
Накануне и королева, и герцог Эдинбургский провели все намеченные мероприятия.
Елизавета II, которой 21 апреля исполнился 91 год, встретилась в Букингемском дворце с британским премьер-министром Терезой Мэй, чтобы одобрить роспуск парламента перед всеобщими выборами.
В прошлом году принц Филипп провел 110 дней, принимая участие в официальных мероприятиях, и стал пятым по занятости членом британской королевской семьи.
Он остается патроном, президентом или членом более 780 организаций и благотворительных обществ.
В ноябре Елизавета II и герцог Эдинбургский отмечают 70-ю годовщину свадьбы.
Принц Филипп известен своим чувством юмора и многочисленными публичными шутками, часто неполиткорректными.
В среду, открывая новую трибуну на лондонском стадионе для крикета «Лордс», он пошутил, что он «самый опытный человек в мире по открытию мемориальных досок».
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В июне ему исполняется 96 лет.
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