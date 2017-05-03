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Муж королевы Елизаветы II принц Филипп отойдет от дел

04.05.2017 13:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Букингемский дворец объявил, что муж британской королевы Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, осенью отойдет от дел и перестанет исполнять свои церемониальные обязанности. В июне ему исполняется 96 лет.


Фото: Reuters

Как говорится в официальном заявлении королевского двора, «Его королевское высочество, герцог Эдинбургский принял решение с осени не участвовать больше в официальных мероприятиях. Это его решение нашло полную поддержку королевы».

«Принц Филипп будет посещать запланированные мероприятия до августа, как один — так и сопровождая Ее Величество. После этого герцог не будет принимать новые приглашения, хотя сможет посещать некие мероприятия время от времени», — сообщил Букингемский дворец.

Ранее стало известно о том, что в четверг в Букингемском дворце проходит встреча старшего обслуживающего персонала королевской семьи. Представители дворца не раскрывали тему встречи. Однако, по информации Би-би-си, она не связана со здоровьем королевы Елизаветы II или принца Филиппа.

Накануне и королева, и герцог Эдинбургский провели все намеченные мероприятия.

Елизавета II, которой 21 апреля исполнился 91 год, встретилась в Букингемском дворце с британским премьер-министром Терезой Мэй, чтобы одобрить роспуск парламента перед всеобщими выборами.

В прошлом году принц Филипп провел 110 дней, принимая участие в официальных мероприятиях, и стал пятым по занятости членом британской королевской семьи.

Он остается патроном, президентом или членом более 780 организаций и благотворительных обществ.

В ноябре Елизавета II и герцог Эдинбургский отмечают 70-ю годовщину свадьбы.

Принц Филипп известен своим чувством юмора и многочисленными публичными шутками, часто неполиткорректными.

В среду, открывая новую трибуну на лондонском стадионе для крикета «Лордс», он пошутил, что он «самый опытный человек в мире по открытию мемориальных досок».

 
 
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