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В аварии с участием двух автобусов под Мюнхеном пострадали дети
04.05.2017 13:48 — Новости Мира | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла сегодня недалеко от германского города Мюнхен, сообщают информагентства со ссылкой на местную полицию.В результате ДТП пострадали несколько человек, в том числе дети. Однако точной информации о количестве пострадавших пока нет.По данным правоохранительных органов, в ДТП попали четыре легковые машины и два автобуса. Движение на месте случившегося перекрыто, образовалась многокилометровая пробка.-0-
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В результате ДТП пострадали несколько человек, в том числе дети. Однако точной информации о количестве пострадавших пока нет.
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