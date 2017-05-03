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В аварии с участием двух автобусов под Мюнхеном пострадали дети

04.05.2017 13:48 — Новости Мира | БелТА  
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В аварии с участием двух автобусов под Мюнхеном пострадали дети
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла сегодня недалеко от германского города Мюнхен, сообщают информагентства со ссылкой на местную полицию.В результате ДТП пострадали несколько человек, в том числе дети. Однако точной информации о количестве пострадавших пока нет.По данным правоохранительных органов, в ДТП попали четыре легковые машины и два автобуса. Движение на месте случившегося перекрыто, образовалась многокилометровая пробка.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП пострадали несколько человек, в том числе дети. Однако точной информации о количестве пострадавших пока нет.

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