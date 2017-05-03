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Мощная песчаная буря накрыла Пекин
04.05.2017 14:18 — Новости Мира | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская столица оказалась во власти мощной песчаной бури. Как сообщают информагентства, индекс качества воздуха в Пекине составил 630 микрограмм на куб.м, в то время как по стандартам Всемирной организации здравоохранения нормой считается показатель в 10 микрограмм на куб.м.Власти города объявили синий уровень опасности и рекомендуют горожанам оставаться дома, ограничить прогулки, занятия спортом на улице, закрыть окна в жилых и рабочих помещениях. В школах и детских садах приостановлены занятия. Прерваны работы на стройплощадках и других участках с пребыванием людей на открытом воздухе. Жители Пекина на улице вынуждены надевать защитные марлевые повязки и маски с угольными фильтрами.Международный аэропорт Пекина уже отменил в общей сложности 118 и задержал еще 42 рейса из-за обрушившейся на город первой в этом году песчаной бури.-0-
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Власти города объявили синий уровень опасности и рекомендуют горожанам оставаться дома, ограничить прогулки, занятия спортом на улице, закрыть окна в жилых и...
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