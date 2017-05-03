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Супруг Елизаветы II с осени прекратит участие в официальных мероприятиях

04.05.2017 14:07 — Новости Мира | БелТА  
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Супруг Елизаветы II с осени прекратит участие в официальных мероприятиях
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, решил прекратить свое участие в официальных мероприятиях, сообщают информагентства со ссылкой на Букингемский дворец.В официальном заявлении королевского двора говорится, что "его королевское высочество, герцог Эдинбургский принял решение с осени не участвовать больше в официальных мероприятиях. Это его решение нашло полную поддержку королевы".Букингемский дворец отмечает, что королева Елизавета II "продолжит в полной мере осуществлять свои официальные обязательства при поддержке членов королевской семьи".10 июня принцу Филиппу исполнится 96 лет.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В официальном заявлении королевского двора говорится, что "его королевское высочество, герцог Эдинбургский принял решение с осени не участвовать больше в...

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