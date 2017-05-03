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Новым премьер-министром Болгарии стал Бойко Борисов

04.05.2017 14:02 — Новости Мира | БелТА  
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Новым премьер-министром Болгарии стал Бойко Борисов
Бойко Борисов
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым премьер-министром Болгарии стал лидер победившей на парламентских выборах партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов. Его кандидатуру сегодня утвердил на голосовании парламент республики, информирует ТАСС.После голосования депутаты поддержали предложенный Бойко Борисовым состав правительства, в который вошли 18 министров.Новое правительство приступит к работе с сегодняшнего дня.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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После голосования депутаты поддержали предложенный Бойко Борисовым состав правительства, в который вошли 18 министров.

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