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Организаторы "Евровидения" грозят санкциями Украине и России
04.05.2017 14:15 — Новости Мира | Tut.by
Организаторы «Евровидения» допускают введение санкций в отношении Украины и России из-за нарушения устава мероприятия, заявил изданию
По его словам, Украина не выполнила свои обязательства как принимающая страна по обеспечению выступления всех участников. Это является нарушением устава конкурса.
«С зрения украинских законов ситуация ясна, но с точки зрения ЕВС это нарушение устава», — заявил он.
Россия же, по словам Фрейлинга, нарушила правила, когда не присутствовала на «обязательных встречах» в начале года в Киеве.
Нарушения правил конкурса организаторы намерены обсудить после проведения «Евровидения». Однако согласно уставу возможны несколько вариантов наказания: штраф, лишение спонсорской помощи, а также отстранение от участия в конкурсе на срок до трех лет, рассказал Фрейлинг.
Напомним, Россия отказалась участвовать в конкурсе в 2017 году из-за
Европейский вещательный союз предложил
Ранее ЕВС заявлял о возможном бойкоте «Евровидения» в Киеве несколькими странами из-за сложившейся ситуации. Украина, в свою очередь,
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Возможны несколько вариантов наказания: штраф, лишение спонсорской помощи, а также отстранение от участия в конкурсе на срок до трех лет.
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