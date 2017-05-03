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Организаторы "Евровидения" грозят санкциями Украине и России

04.05.2017 14:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Организаторы «Евровидения» допускают введение санкций в отношении Украины и России из-за нарушения устава мероприятия, заявил изданию ZDF Heute председатель наблюдательного совета конкурса Франк-Дитер Фрейлинг.

По его словам, Украина не выполнила свои обязательства как принимающая страна по обеспечению выступления всех участников. Это является нарушением устава конкурса.

«С зрения украинских законов ситуация ясна, но с точки зрения ЕВС это нарушение устава», — заявил он.

Россия же, по словам Фрейлинга, нарушила правила, когда не присутствовала на «обязательных встречах» в начале года в Киеве.

Нарушения правил конкурса организаторы намерены обсудить после проведения «Евровидения». Однако согласно уставу возможны несколько вариантов наказания: штраф, лишение спонсорской помощи, а также отстранение от участия в конкурсе на срок до трех лет, рассказал Фрейлинг.

Напомним, Россия отказалась участвовать в конкурсе в 2017 году из-за запрета на въезд в Украину российской участнице Юлии Самойловой. Девушку отказались впускать в страну из-за того, что та выступала на фестивале в Крыму в 2015 году. На полуостров Самойлова въехала со стороны России, чем нарушила украинское законодательство.

Европейский вещательный союз предложил транслировать выступление девушки во время конкурса по спутнику, Россию такой вариант не устроил. Менять участницу там также не захотели. Российский «Первый канал» отказался транслировать «Евровидение-2017», а руководство канала пообещало, что Самойлова представит Россию на конкурсе в 2018 году.

Ранее ЕВС заявлял о возможном бойкоте «Евровидения» в Киеве несколькими странами из-за сложившейся ситуации. Украина, в свою очередь, обвинила Россию в создании негативного фона вокруг «Евровидения», заявив, что та изначально была на это настроена.

 
 
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Возможны несколько вариантов наказания: штраф, лишение спонсорской помощи, а также отстранение от участия в конкурсе на срок до трех лет.

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