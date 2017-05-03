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На химпредприятии недалеко от Мадрида произошел взрыв, есть раненые
04.05.2017 14:33 — Новости Мира | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На химическом предприятии Requimsa недалеко от Мадрида произошел взрыв. Как информирует ТАСС со ссылкой на газету El Mundo, в результате случившегося ранения получили по меньшей мере пять человек.Предприятие Requimsa расположено в промышленной зоне муниципалитета Арганда-дель-Рей. Отмечается, что после взрыва вспыхнул пожар.Из соображений безопасности проведена эвакуация нескольких учебных центров, которые находятся недалеко от места инцидента. -0-
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Предприятие Requimsa расположено в промышленной зоне муниципалитета Арганда-дель-Рей. Отмечается, что после взрыва вспыхнул пожар.
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