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В Алжире проходят очередные парламентские выборы
04.05.2017 15:08 — Новости Мира | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные парламентские выборы проходят сегодня в Алжире, информирует ТАСС.Голосование проводится во всех 48 провинциях на более чем 53 тыс. избирательных участков. Более 23 млн граждан этой страны имеют право отдать свой голос за кандидатов в депутаты Национальной народной ассамблеи (ННА - нижняя палата парламента), которая начитывает 462 места.За места в ННА в этом году борются свыше 50 партий. Однако фаворитами выборов региональные наблюдатели называют Фронт национального освобождения, лидером которого является действующий президент страны Абдельазиз Бутефлика, и Национальное демократическое объединение. Хорошие шансы пройти в состав ННА, по мнению политологов, имеет "Союз во имя справедливости, возрождения и развития". В него входят три крупнейшие исламистские партии страны - "Общественное движение за мир", "Аль-Ислах" и "Ан-Нахда".Предварительные результаты голосования, как ожидается, появятся уже 5 мая.-0-
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Хорошие шансы пройти в состав ННА, по мнению политологов, имеет "Союз во имя справедливости, возрождения и развития".
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