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Страны - гаранты перемирия в Сирии подписали в Астане меморандум о создании зон деэскалации

04.05.2017 15:22 — Новости Мира | БелТА  
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Страны - гаранты перемирия в Сирии подписали в Астане меморандум о создании зон деэскалации
Фото РИА
4 мая, Астана /БЕЛТА - ТАСС/. Россия, Турция и Иран во время переговоров в Астане подписали меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, выступая на пленарном заседании международной встречи по урегулированию кризиса в САР."В течение двух последних дней участники астанинских переговоров провели обзор реализации соглашений режима прекращения огня и режима прекращения боевых действий. В результате страны-гаранты согласились подписать меморандум о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике", - информировал Кайрат Абдрахманов.В МИД Казахстана также сообщили, что следующая встреча в Астане по сирийскому урегулированию пройдет в середине июля, ей будут предшествовать консультации экспертов, которые состоятся в Турции.-0-
 
 
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В МИД Казахстана также сообщили, что следующая встреча в Астане по сирийскому урегулированию пройдет в середине июля, ей будут предшествовать консультации...

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