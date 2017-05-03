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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Страны - гаранты перемирия в Сирии подписали в Астане меморандум о создании зон деэскалации В МИД Казахстана также сообщили, что следующая встреча в Астане по сирийскому урегулированию пройдет в середине июля, ей будут предшествовать консультации...

4 мая, Астана /БЕЛТА - ТАСС/. Россия, Турция и Иран во время переговоров в Астане подписали меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, выступая на пленарном заседании международной встречи по урегулированию кризиса в САР."В течение двух последних дней участники астанинских переговоров провели обзор реализации соглашений режима прекращения огня и режима прекращения боевых действий. В результате страны-гаранты согласились подписать меморандум о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике", - информировал Кайрат Абдрахманов.В МИД Казахстана также сообщили, что следующая встреча в Астане по сирийскому урегулированию пройдет в середине июля, ей будут предшествовать консультации экспертов, которые состоятся в Турции.-0-