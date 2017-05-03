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Военный вертолет разбился на Филиппинах, три человека погибли
04.05.2017 15:17 — Новости Мира | БелТА
Фото из архива4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет ВВС Филиппин разбился сегодня в муниципалитете Танай (провинция Рисаль). Как сообщают информагентства, пилот и двое членов экипажа погибли, еще один находившийся на борту военный получил ранения.Крушение вертолета Bell UH-1D произошло во время маневров по отработке спасательных операций. Отмечается, что гражданские лица при аварии не пострадали.-0-
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Крушение вертолета Bell UH-1D произошло во время маневров по отработке спасательных операций. Отмечается, что гражданские лица при аварии не пострадали.
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