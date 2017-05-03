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Поисковые работы на месте схода оползня в Кыргызстане прекращены
04.05.2017 15:50 — Новости Мира | БелТА
4 мая, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. На месте схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области Кыргызстана прекращены поисковые работы. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства Правительства Кыргызстана в Ошской области.В результате оползня, сошедшего 29 апреля на жилые дома в селе Аюу, погибло 24 человека. В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела 8 погибших.-0-
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В результате оползня, сошедшего 29 апреля на жилые дома в селе Аюу, погибло 24 человека. В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела 8 погибших.
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