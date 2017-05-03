ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поисковые работы на месте схода оползня в Кыргызстане прекращены

04.05.2017 15:50 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
4 мая, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. На месте схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области Кыргызстана прекращены поисковые работы. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства Правительства Кыргызстана в Ошской области.В результате оползня, сошедшего 29 апреля на жилые дома в селе Аюу, погибло 24 человека. В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела 8 погибших.-0-
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате оползня, сошедшего 29 апреля на жилые дома в селе Аюу, погибло 24 человека. В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела 8 погибших.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Страны - гаранты перемирия в Сирии подписали в Астане меморандум о создании зон деэскалации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика