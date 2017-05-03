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Древнеегипетскую мумию нашли в Киево-Печерском историко-культурном заповеднике

04.05.2017 16:10 — Новости Мира | БелТА  
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Древнеегипетскую мумию нашли в Киево-Печерском историко-культурном заповеднике
Фото ЕРА
4 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киево-Печерском историко-культурном заповеднике во время сверки фондов нашли древнеегипетскую мумию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры."В начале 2017 года во время сверки фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника заместитель генерального директора археолог Сергей Пивоваров обнаружил настоящую древнеегипетскую мумию", - говорится в сообщении.Как отметили в Минкульте, впоследствии стало известно, что речь идет о нескольких чрезвычайно интересных экспонатах, которые попали в Киев на рубеже ХІХ-ХХ веков. Как выяснилось, сначала они хранились в Церковно-археологическом музее, позже находились в Музее атеизма, который тогда располагался в Киево-Печерский Лавре.Несколько десятков лет эти уникальные предметы находились в фондохранилище и лишь теперь были найдены.-0-
 
 
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"В начале 2017 года во время сверки фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника заместитель генерального директора археолог Сергей...

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