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Число пострадавших на предприятии Requimsa под Мадридом возросло до 30 человек

04.05.2017 18:07 — Новости Мира | БелТА  
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Число пострадавших на предприятии Requimsa под Мадридом возросло до 30 человек
Фото АР
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате нескольких взрывов и пожара на химическом предприятии Requimsa недалеко от Мадрида возросло до 30 человек, сообщают информагентства. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.По данным спасателей, три человека находятся в критическом состоянии. Еще 10 человек получили травмы средней степени тяжести и сейчас находятся в больнице. Остальным пострадавшим госпитализация не понадобилась.Предприятие Requimsa расположено в промышленной зоне муниципалитета Арганда-дель-Рей. Что стало причиной взрывов, пока не установлено. На месте ЧП работают пожарные бригады.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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