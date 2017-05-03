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"Еще хуже, чем смог". Песчаная буря накрыла Пекин
04.05.2017 17:11 — Новости Мира | Tut.by
Жителей Пекина просят ограничить прогулки, не выходить на улицу без защитных масок, закрыть плотно окна. На город 4 мая обрушилась песчаная буря. Облака пыли задели также северные районы Китая. Буря пришла из соседней Монголии. Виды Пекина в бурой дымке — в фото и видео
«Очень неприятно, даже хуже, чем зимний смог. Как будто ты вдыхаешь пыль прямо в легкие», — так охарактеризовала свое состояние 24-летняя жительница Пекина.
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По официальным данным, к утру четверга содержание мелких частиц в воздухе достигло 630 микрограммов на кубический метр. Это в 60 с лишним раз больше нормы, рекомендованной Всемирной ассоциацией здравоохранения.
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На город 4 мая обрушилась песчаная буря. Облака пыли задели также северные районы Китая. Буря пришла из соседней Монголии.
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