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"Еще хуже, чем смог". Песчаная буря накрыла Пекин

04.05.2017 17:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Жителей Пекина просят ограничить прогулки, не выходить на улицу без защитных масок, закрыть плотно окна. На город 4 мая обрушилась песчаная буря. Облака пыли задели также северные районы Китая. Буря пришла из соседней Монголии. Виды Пекина в бурой дымке — в фото и видео Reuters.


Фото: Reuters

«Очень неприятно, даже хуже, чем зимний смог. Как будто ты вдыхаешь пыль прямо в легкие», — так охарактеризовала свое состояние 24-летняя жительница Пекина.


Фото: Reuters

Здание китайского парламента на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Фото: Reuters

Фото: Reuters

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По официальным данным, к утру четверга содержание мелких частиц в воздухе достигло 630 микрограммов на кубический метр. Это в 60 с лишним раз больше нормы, рекомендованной Всемирной ассоциацией здравоохранения.


Посетители площади Тяньаньмэнь в Пекине. Фото: Reuters

Посетители площади Тяньаньмэнь в Пекине. Фото: Reuters

Посетители площади Тяньаньмэнь в Пекине. Фото: Reuters

Фото: Reuters
 
 
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На город 4 мая обрушилась песчаная буря. Облака пыли задели также северные районы Китая. Буря пришла из соседней Монголии.

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