Жителей Пекина просят ограничить прогулки, не выходить на улицу без защитных масок, закрыть плотно окна. На город 4 мая обрушилась песчаная буря. Облака пыли задели также северные районы Китая. Буря пришла из соседней Монголии. Виды Пекина в бурой дымке — в фото и видео Reuters .



Фото: Reuters

«Очень неприятно, даже хуже, чем зимний смог. Как будто ты вдыхаешь пыль прямо в легкие», — так охарактеризовала свое состояние 24-летняя жительница Пекина.



Фото: Reuters



Здание китайского парламента на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Фото: Reuters



Фото: Reuters

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



По официальным данным, к утру четверга содержание мелких частиц в воздухе достигло 630 микрограммов на кубический метр. Это в 60 с лишним раз больше нормы, рекомендованной Всемирной ассоциацией здравоохранения.



Посетители площади Тяньаньмэнь в Пекине. Фото: Reuters



Посетители площади Тяньаньмэнь в Пекине. Фото: Reuters



Посетители площади Тяньаньмэнь в Пекине. Фото: Reuters



Фото: Reuters