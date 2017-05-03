По факту нападения на российского оппозиционера Навального возбуждено уголовное дело

Дознаватели Главного управления МВД России по Москве расследуют уголовное дело по факту нападения на оппозиционера Алексея Навального, во время которого его облили зеленкой, сообщает ТАСС .

«Уголовное дело было возбуждено еще 29 апреля по ст. 116 УК РФ (Побои), потерпевшим по которому является Алексей Навальный», — сообщила представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина.

По ее словам, столичная прокуратура изучила материалы и признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела.

Днем 27 апреля на Алексея Навального в очередной раз совершили нападение, облив зеленкой. В результате оппозиционер получил химический ожог и частично потерял зрение в правом глазу.