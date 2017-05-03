Трамп рассказал о странах, которые посетит во время первого зарубежного турне

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам в Белом доме, какие страны посетит во время своего первого зарубежного турне.

«Во время своей первой зарубежной поездки в качестве президента США я нанесу визит в Саудовскую Аравию, затем в Израиль и в место, которое очень любят мои кардиналы, — Рим», — отметил он.

Официальное турне завершится саммитом НАТО в Брюсселе 25 мая и саммитом Группы семи (G7), который пройдет 26−27 мая в Таормине на острове Сицилия.