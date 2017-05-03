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Трамп рассказал о странах, которые посетит во время первого зарубежного турне

04.05.2017 19:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам в Белом доме, какие страны посетит во время своего первого зарубежного турне.

«Во время своей первой зарубежной поездки в качестве президента США я нанесу визит в Саудовскую Аравию, затем в Израиль и в место, которое очень любят мои кардиналы, — Рим», — отметил он.

Официальное турне завершится саммитом НАТО в Брюсселе 25 мая и саммитом Группы семи (G7), который пройдет 26−27 мая в Таормине на острове Сицилия.

 
 
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"Во время своей первой зарубежной поездки в качестве президента США я нанесу визит в Саудовскую Аравию, затем Израиль и в место, которое очень любят мои кардиналы, -...

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