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Трамп рассказал о странах, которые посетит во время первого зарубежного турне
04.05.2017 19:29 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам в Белом доме, какие страны посетит во время своего первого зарубежного турне.
«Во время своей первой зарубежной поездки в качестве президента США я нанесу визит в Саудовскую Аравию, затем в Израиль и в место, которое очень любят мои кардиналы, — Рим», — отметил он.
Официальное турне завершится саммитом НАТО в Брюсселе 25 мая и саммитом Группы семи (G7), который пройдет 26−27 мая в Таормине на острове Сицилия.
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"Во время своей первой зарубежной поездки в качестве президента США я нанесу визит в Саудовскую Аравию, затем Израиль и в место, которое очень любят мои кардиналы, -...
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