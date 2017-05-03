Французская прокуратура завела дело об информационной атаке на Макрона

Прокуратура Франции заявила, что ей поступила жалоба от партии «Вперед!» и кандидата в президенты Эмманюэля Макрона на распространяемые в соцсетях данные о том, что Макрон владеет счетом в офшорах, сообщает Reuters . Собеседник в ведомстве рассказал агентству, что расследование уже начато. Однако официально прокуратура подтвердила только наличие жалобы от штаба Макрона. В ней не содержится указаний на конкретные лица, отметили в прокуратуре.



Фото: Reuters

Публикации об офшорных счетах Макрона появились в интернете в среду, 3 мая, незадолго до начала теледебатов между ним и Марин Ле Пен. Во время самой дискуссии про эти счета упомянула сама кандидат от националистов. Макрон информацию о счетах опроверг и обвинил свою конкурентку в распространении порочащих его слухов.

«За этим стоит Ле Пен. Она мобилизовала интернет-армию», — заявил Макрон.

Комментируя инцидент в четверг, 4 мая, Макрон заявил, что сторонники «Национального фронта» распространяют ложные данные, причем они «в ряде случаев связаны с интересами России».

В свою очередь, Марин Ле Пен заявила, что у нее нет доказательств, что Макрон владеет счетами в офшорах.

Представитель Макрона отметил, что кандидат стал целью «тщательно спланированной попытки диффамации за 48 часов до окончания кампании». Он напомнил, что тема офшоров была использована Ле Пен на дебатах. «Очевидно, все необходимые юридические шаги будут предприняты, они уже делаются», — приводит агентство слова сотрудника Макрона.

До этого сайт партии «Вперед!» и ее кандидата неоднократно подвергался хакерским атакам. По данным японской компании TrendMicro, которая специализируется в области компьютерной безопасности, на ресурс было совершено не менее 160 атак.

Заключительные дебаты перед вторым туром выборов президента Франции прошли в среду, 3 мая. По их итогам 63% зрителей признали центриста Макрона более убедительным, в пользу националистки Ле Пен высказались 34% аудитории.

Голосование на втором туре президентских выборов состоится 7 мая. В первом туре Макрон набрал 23,75%, Ле Пен — 21,53%