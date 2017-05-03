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Российский оппозиционер Навальный получил загранпаспорт после жалоб на частичную потерю зрения

04.05.2017 15:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Алексею Навальному выдали загранпаспорт, в получении которого ему отказывали пять лет. «Теперь могу поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз», — написал Навальный в своем блоге.


Фото: Евгений Фельдман для проекта "Это Навальный"

«Сегодня звонок из ФМС: приходите и забирайте свой загранпаспорт. Какие-то — думаю — пранкеры. Все же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил. Видимо, есть некое „водяное перемирие“ на медицинские темы», — считает оппозиционер.

По словам политика, ему «может маячить пересадка роговицы». «Вчерашний замер показал у меня 15 процентов зрения на правом глазу. Но шансы есть, будем лечить», — сообщил Навальный.

Ранее Навальный рассказывал, что потерял 80 процентов зрения на правом глазу.

27 апреля на Навального было совершено нападение, ему плеснули в лицо зеленкой. Врачи поставили политику диагноз «химический ожог глаза». В нападении предположительно участвовали активисты «патриотического» движения SERB. Навальный обвинил в причастности к нападению администрацию президента России.

Алексей Навальный был дважды осужден условно — по делу «Кировлеса» и по делу «Ив Роше». Согласно российскому законодательству, гражданам, отбывающим условный срок, может быть временно отказано в выезде за границу.

 
 
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