В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из-за бури были отложены многие рейсы в аэропорту Франкфурта Он сказал, что в течение дня ожидались отмены и задержки авиарейсов, и призвал пассажиров постоянно отслеживать статус их рейсов в Интернете.

Плохие погодные условия внесли коррективы в работу аэропорта Франкфурта-на-Майне, передают информагентства. Один из самых крупных и загруженных аэропортов Германии был вынужден замедлить прием и отправку самолетов из-за сильной бури.Дитер Хулик, представитель оператора аэропорта Fraport, сообщил, что работа в открытых зонах аэропорта была приостановлена в четверг из-за возможности ударов молнии.Он сказал, что в течение дня ожидались отмены и задержки авиарейсов, и призвал пассажиров постоянно отслеживать статус их рейсов в Интернете.