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Из-за бури были отложены многие рейсы в аэропорту Франкфурта

04.05.2017 22:02 — Новости Мира | БелТА  
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Из-за бури были отложены многие рейсы в аэропорту Франкфурта
Плохие погодные условия внесли коррективы в работу аэропорта Франкфурта-на-Майне, передают информагентства. Один из самых крупных и загруженных аэропортов Германии был вынужден замедлить прием и отправку самолетов из-за сильной бури.Дитер Хулик, представитель оператора аэропорта Fraport, сообщил, что работа в открытых зонах аэропорта была приостановлена в четверг из-за возможности ударов молнии.Он сказал, что в течение дня ожидались отмены и задержки авиарейсов, и призвал пассажиров постоянно отслеживать статус их рейсов в Интернете.
 
 
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Он сказал, что в течение дня ожидались отмены и задержки авиарейсов, и призвал пассажиров постоянно отслеживать статус их рейсов в Интернете.

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