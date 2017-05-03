В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Корпорация Nokia уволит часть сотрудников в Финляндии Сокращения затронут головной офис компании в городе Эспоо (там будут ликвидированы 2/3 имеющихся рабочих мест), а также офисы в Оулу и Тампере. Подобные меры...

Должностные лица финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia объявили о необходимости сокращения части персонала. В первую очередь речь идет о 200 сотрудниках, работающих в Финляндии.Сокращения затронут головной офис компании в городе Эспоо (там будут ликвидированы 2/3 имеющихся рабочих мест), а также офисы в Оулу и Тампере. Подобные меры экономии помогут Nokia сохранить примерно 1,2 млрд евро в год. В компании признали, что подобные меры - это трудный, но необходимый шаг. Переговоры с теми лицами, которых планируется сократить, начнутся в течение недели. Постепенное сокращение продлится до конца текущего года.Это уже второе крупное сокращении в финской компании. Всего в ее штате числится около 6 тыс. сотрудников, при этом в прошлом году были уволены свыше 950 человек.