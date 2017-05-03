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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 16 детей остаются в госпитале после столкновения автобуса с легковушкой в Лас-Вегасе Всего в школьном автобусе Clark County находились 48 школьников местной средней школы. Большинство из них отделались легкими ушибами и ссадинами.

Пятнадцать детей, находившихся в школьном автобусе, были доставлены в больницу, а водитель машины найден мертвым после столкновения школьного автобуса с легковым автомобилем в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Ребенок, находившийся в машине, тоже был госпитализирован в тяжелом состоянии, передают информагентства.Всего в школьном автобусе Clark County находились 48 школьников местной средней школы. Большинство из них отделались легкими ушибами и ссадинами. "Все могло быть хуже", - заявил на пресс-конференции капитан Кэн Янг из полицейского участка округа Кларк. "Мы рады сообщить, что все ученики находятся под присмотром ... либо в школе, либо вместе с родителями или в больнице".Все учащиеся следовали в среднюю школу доктора Уильяма Бейли в Лас-Вегасе.Члены районной "Группы реагирования на кризисные ситуации" оказывают ученикам психологическую поддержку.