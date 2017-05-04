В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Австрия хочет усилить контроль на границах в обход решений Еврокомиссии На этой неделе Еврокомиссия в рекомендательном порядке попросила Австрию, Германию, Данию, Норвегию и Швецию постепенно отменить введенный ранее усиленный...

Правительство Австрии заявило о намерении внести изменения в правила перемещения внутри Шенгенской зоны и усилить контроль на границах своего государства. Об этом сообщает ряд информагентств.На этой неделе Еврокомиссия в рекомендательном порядке попросила Австрию, Германию, Данию, Норвегию и Швецию постепенно отменить введенный ранее усиленный контроль на внутренних границах Шенгена. Предполагалось сделать это в течение ближайших шести месяцев.Попутно рекомендовалось перейти к другим мерам контроля за перемещениями, в частности, к пропорциональному контролю со стороны полиции всех стран-участниц. Однако глава Министерства обороны Австрии выразил сомнение в эффективности таких мер. Петер Доскоцил предложил не дожидаясь ноября изменить закон и усилить контроль на границах. Министр иностранных дел страны Себастьян Курц поддержал коллегу и выразил желание вернуться к пограничному досмотру, если это необходимо и вызвано наплывом нелегальных мигрантов.Впрочем, Еврокомиссия отмечает прогресс в вопросах безопасности на внешних рубежах ЕС. В ведомстве считают, что нелегальная миграция постепенно идет на убыль. Большие надежды еврокомиссары возлагают на Европейское агентство по защите границ и береговой охране, которое постепенно начинает функционировать с октября 2016 года.