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Скотленд-Ярд задержал в аэропорту Лондона подозреваемого в подготовке теракта
05.05.2017 05:43 — Новости Мира | Tut.by
В аэропорту Лондона Хитроу был задержан мужчина, который подозревается в вербовке террористов и подготовке теракта, сообщается на
Сообщается, что 30-летний мужчина прибыл из Стамбула, после чего был задержан и доставлен в полицейский участок.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают его точный адрес проживания.
Ранее сообщалось, что британская полиция заявила о двух готовящихся терактах в Лондоне.
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30-летний мужчина прибыл из Стамбула, после чего был задержан и доставлен в полицейский участок.
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