Скотленд-Ярд задержал в аэропорту Лондона подозреваемого в подготовке теракта

В аэропорту Лондона Хитроу был задержан мужчина, который подозревается в вербовке террористов и подготовке теракта, сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

Сообщается, что 30-летний мужчина прибыл из Стамбула, после чего был задержан и доставлен в полицейский участок.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают его точный адрес проживания.

Ранее сообщалось, что британская полиция заявила о двух готовящихся терактах в Лондоне.