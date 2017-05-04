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Скотленд-Ярд задержал в аэропорту Лондона подозреваемого в подготовке теракта

05.05.2017 05:43 — Новости Мира | Tut.by  
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В аэропорту Лондона Хитроу был задержан мужчина, который подозревается в вербовке террористов и подготовке теракта, сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

Сообщается, что 30-летний мужчина прибыл из Стамбула, после чего был задержан и доставлен в полицейский участок.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают его точный адрес проживания.

Ранее сообщалось, что британская полиция заявила о двух готовящихся терактах в Лондоне.

 
 
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30-летний мужчина прибыл из Стамбула, после чего был задержан и доставлен в полицейский участок.

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