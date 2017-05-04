ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Чехии автобус не поделил дорогу с оленем: пять человек пострадали

05.05.2017 00:43 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Чехии автобус не поделил дорогу с оленем: пять человек пострадали
По меньшей мере пять человек получили ранения разной степени тяжести в результате ДТП с участием туристического автобуса и оленя, передают информагентства. В салоне находились преимущественно иностранные туристы. Инцидент произошел в северном районе Чехии вблизи населенного пункта Семила. Всего в автобусе находилось около полусотни пассажиров. Большая часть из них - это люди старшего и пожилого возраста. Водитель автобуса пытался избежать столкновения и съехал с дороги в поле. Известно, что два человека находятся в критическом состоянии - у них обнаружено сотрясение мозга. Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, а остальные пассажиры продолжили путь на другом автобусе. О состоянии животного не сообщается.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в северном районе Чехии вблизи населенного пункта Семила. Всего в автобусе находилось около полусотни пассажиров. Большая часть из них - это...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Неизвестный обстрелял кафе в центре Афин и скрылся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика