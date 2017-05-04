В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Чехии автобус не поделил дорогу с оленем: пять человек пострадали Инцидент произошел в северном районе Чехии вблизи населенного пункта Семила. Всего в автобусе находилось около полусотни пассажиров. Большая часть из них - это...

По меньшей мере пять человек получили ранения разной степени тяжести в результате ДТП с участием туристического автобуса и оленя, передают информагентства. В салоне находились преимущественно иностранные туристы. Инцидент произошел в северном районе Чехии вблизи населенного пункта Семила. Всего в автобусе находилось около полусотни пассажиров. Большая часть из них - это люди старшего и пожилого возраста. Водитель автобуса пытался избежать столкновения и съехал с дороги в поле. Известно, что два человека находятся в критическом состоянии - у них обнаружено сотрясение мозга. Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, а остальные пассажиры продолжили путь на другом автобусе. О состоянии животного не сообщается.