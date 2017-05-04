ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неизвестный обстрелял кафе в центре Афин и скрылся

05.05.2017 00:21 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Неизвестный обстрелял кафе в центре Афин и скрылся
СМИ, со ссылкой на Афинское информационное агентство, сообщают о стрельбе в центре греческой столицы. Злоумышленник открыл огонь по помещению кафе из пистолета, выпустив как минимум пять патронов.Инцидент произошел в районе Сеполиа примерно в 21-30 по местному времени. Пулевые отверстия обнаружены в витрине кафе. О пострадавших пока ничего не сообщается.На месте происшествия работают сотрудники полиции. Версия теракта пока не рассматривается, вероятнее всего речь идет о хулиганстве или бытовой мести.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в районе Сеполиа примерно в 21-30 по местному времени. Пулевые отверстия обнаружены в витрине кафе. О пострадавших пока ничего не сообщается.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Взрыв прогремел в лагере беженцев на границе Сирии и Иордании: есть пострадавшие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика