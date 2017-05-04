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Неизвестный обстрелял кафе в центре Афин и скрылся
05.05.2017 00:21 — Новости Мира | БелТА
СМИ, со ссылкой на Афинское информационное агентство, сообщают о стрельбе в центре греческой столицы. Злоумышленник открыл огонь по помещению кафе из пистолета, выпустив как минимум пять патронов.Инцидент произошел в районе Сеполиа примерно в 21-30 по местному времени. Пулевые отверстия обнаружены в витрине кафе. О пострадавших пока ничего не сообщается.На месте происшествия работают сотрудники полиции. Версия теракта пока не рассматривается, вероятнее всего речь идет о хулиганстве или бытовой мести.
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Инцидент произошел в районе Сеполиа примерно в 21-30 по местному времени. Пулевые отверстия обнаружены в витрине кафе. О пострадавших пока ничего не сообщается.
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