В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неизвестный обстрелял кафе в центре Афин и скрылся Инцидент произошел в районе Сеполиа примерно в 21-30 по местному времени. Пулевые отверстия обнаружены в витрине кафе. О пострадавших пока ничего не сообщается.

СМИ, со ссылкой на Афинское информационное агентство, сообщают о стрельбе в центре греческой столицы. Злоумышленник открыл огонь по помещению кафе из пистолета, выпустив как минимум пять патронов.Инцидент произошел в районе Сеполиа примерно в 21-30 по местному времени. Пулевые отверстия обнаружены в витрине кафе. О пострадавших пока ничего не сообщается.На месте происшествия работают сотрудники полиции. Версия теракта пока не рассматривается, вероятнее всего речь идет о хулиганстве или бытовой мести.