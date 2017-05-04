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Взрыв прогремел в лагере беженцев на границе Сирии и Иордании: есть пострадавшие
05.05.2017 00:04 — Новости Мира | БелТА
По меньшей мере четыре человека погибли и более десятка получили ранения различной степени тяжести при детонации начиненного взрывчаткой легкового автомобиля вблизи лагеря беженцев на сирийско-иорданской границе. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники в полиции.Инцидент произошел у лагеря Эр-Ракбан. Автомобиль со взрывчаткой был припаркован у небольшого стихийного рынка. О том, кто мог совершить подобное нападение пока не сообщается.
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О том, кто мог совершить подобное нападение пока не сообщается.
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