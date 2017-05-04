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Переговоры в Астане: Сирия попытается жить без эскалации напряженности с 6 мая

05.05.2017 06:28 — Новости Мира | Tut.by  
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В четырех районах Сирии будут созданы зоны деэскалации, на их границах установят КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи и пункты мониторинга за режимом прекращения огня.

Четвертый раунд переговоров по Сирии в Астане завершился принятием конкретного документа, способного открыть путь к установлению мира в стране. Страны-гаранты перемирия (Россия, Иран и Турция) подписали в присутствии спецпосланника генсекретаря ООН Стаффана де Мистуры, наблюдателей от США и Иордании, делегации официального Дамаска и части вооруженной оппозиции меморандум о создании зон деэскалации в арабской республике.

Зоны деэскалации будут созданы в четырех районах. Это провинция Идлиб и некоторые части соседних районов (провинции Латакия, Хама и Алеппо) к северу от Хомса, Восточная Гута и ряд провинций южной Сирии (Дераа и Эль- Кунейтра). На границах районов снижения напряженности организуют зоны безопасности, где установят КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи и пункты мониторинга за режимом прекращения огня.

По словам главы российской делегации, спецпредставителя президента по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, Россия готова направить наблюдателей в эти зоны. Страны-гаранты допускают участие в таком патрулировании и других государств, но только на базе консенсуса между собой.

Уже с 6 мая в зонах деэскалации для сторон конфликта вводится запрет на военную активность, включая и полеты авиации. Россия, Иран и Турция примут все необходимые меры для борьбы с терроризмом как на этих территориях, так и за их пределами. «Мы готовы прекратить боевую работу там, но только в том случае, если там не будет попыток дестабилизации», — подчеркнул российский дипломат.

Гаранты перемирия через 10 дней после подписания меморандума образуют Совместную рабочую группу по деэскалации для, в частности, определения границ зон деэскалации и зон безопасности. К концу месяца (27 мая) будут подготовлены карты соответствующих районов.

Меморандум рассчитан на полгода с возможностью автоматического продления на аналогичный период. Как отметил Лаврентьев, документ может получить «бессрочное звучание».

 
 
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В четырех районах Сирии будут созданы зоны деэскалации, на их границах установят КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи и пункты мониторинга за...

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