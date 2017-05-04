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Обама записал видео в поддержку Макрона
05.05.2017 07:21 — Новости Мира | Tut.by
Бывший президент США Барак Обама записал видео, в котором выразил поддержку кандидату в президенты Франции Эмманюэлю Макрону. Обращение Обамы опубликовано в Twitter Макрона.
В обращении Обама подчеркивает, что не собирается быть причастным к выборам в целом, но кампания во Франции «очень важна» с точки зрения будущего страны и защиты ценностей. «Потому что успех Франции важен для всего мира», — сказал Обама.
Экс-президент США отмечает, что восхищается кампанией Макрона, выступающего за либеральные ценности. Кандидат, по словам Обамы, сделал упор на ту роль, которую Франция играет как в Европе, так и по всему миру.
«Он обращается к чаяниям людей, а не к их страхам», — отметил Барак Обама, после чего сказал, что выборы во Франции имеют чрезвычайно важное значение. Свое заявление Обама закончил фразами «En Marche!» (название партии Макрона) и «Vive la France».
Обама и Макрон ранее уже общались по телефону. Как рассказал тогда кандидат в президенты, они обменялись мнениями о ходе президентской гонки во Франции. Обама также рассказал о важности отношений между двумя странами. Представитель Обамы тогда подчеркнул, что звонок нельзя расценивать как заявление о поддержке экс-президентом кандидатуры Макрона.
Эмманюэль Макрон ранее в четверг обратился в прокуратуру Франции с просьбой
Первое публичное выступление Обамы после ухода с поста президента произошло 25 апреля в университете Чикаго. Политик дал студентам советы, как добиться лидирующих позиций в обществе и как вести себя в соцсетях, а также обсудил с ними проблемы в области образования.
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Экс-президент США отмечает, что восхищается кампанией Макрона, выступающего за либеральные ценности. Кандидат, по словам Обамы, сделал упор на ту роль, которую...
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