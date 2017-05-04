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В Лондоне задержали подозреваемого в подготовке теракта

05.05.2017 08:43 — Новости Мира | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лондонском аэропорту Хитроу задержали подозреваемого в подготовке теракта, сообщают информагентства.Подозреваемый в подготовке терактов и тренировке их исполнителей 30-летний мужчина прибыл в Лондон из Стамбула. Сразу же по прибытии его задержали сотрудники контртеррористического подразделения лондонской полиции и доставили в полицейский участок.Адрес проживания злоумышленника уточняется.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Подозреваемый в подготовке терактов и тренировке их исполнителей 30-летний мужчина прибыл в Лондон из Стамбула. Сразу же по прибытии его задержали сотрудники...

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