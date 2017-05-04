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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Башкортостане разбился вертолет: три человека погибли Вертолет разбился в труднодоступной горно-лесистой местности, что осложняет проведение проверочных и следственных действий. В этом районе очень неустойчивая...

5 мая, Уфа /БЕЛТА - ТАСС/. Три человека погибли 4 мая при крушении вертолета Robinson, который выполнял мониторинг лесопожарной обстановки в Башкортостане, сообщает ТАСС.Вертолет разбился в труднодоступной горно-лесистой местности, что осложняет проведение проверочных и следственных действий. В этом районе очень неустойчивая мобильная связь, это затрудняет передачу информации с места.Среди погибших - командир воздушного судна, сотрудник Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан и представитель учреждения "Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан". Власти обещали оказать всю необходимую помощь членам семей погибших. Как сообщает ТАСС, у следствия есть четыре предположительных причины катастрофы. В их числе - технические неисправности вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия. По факту инцидента проводится доследственная проверка.Вертолет принадлежит авиакомпании "Лайтэйр".-0-