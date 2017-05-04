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Цена нефти марки Brent опустилась ниже отметки в $47 за баррель

05.05.2017 09:10 — Новости Мира | БелТА  
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже отметки в за баррель
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые цены на нефть утром 5 мая продолжили падение из-за опасений участников рынка сохранения глобального переизбытка черного золота из-за роста добычи в США. Как сообщают информагентства, нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $47 за баррель впервые с 30 ноября 2016 года.Так, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,16% - до $46,85 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,75% - до $44,27 за баррель.Согласно официальным данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 930 тыс. баррелей. Снижение запасов фиксируется четвертую неделю подряд. Тем временем добыча нефти в США растет уже 11 недель подряд.Известно, что страны-производители нефти 25 мая проведут очередную встречу, чтобы принять решение о том, стоит ли продлевать действие соглашения о сокращении добычи черного золота.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Так, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,16% - до $46,85 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI...

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