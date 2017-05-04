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Ким Чен Ын призвал военных быть готовыми уничтожить южнокорейских "марионеток"

05.05.2017 09:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Отборный артиллерийский коллектив Корейской народной армии, прикрывающий юго-западный фронт, должен быть в состоянии полной боеготовности и в случае получения приказа полностью уничтожить южнокорейских «марионеток». Об этом, как передает ЦТАК, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения гарнизона на острове Чжанчжэдо.


Фото: Reuters

Верховный главнокомандующий КНА ознакомился с разработанным новым планом огневого удара по объектам противника.

Как сообщается, Ким Чен Ын выразил удовлетворение состоянием дел в гарнизонах на островах Чжанчжэдо и Мудо, боевой подготовкой военнослужащих и бытовыми условиями.

Лидер КНДР напомнил о «подвиге военнослужащих» на близлежащем острове Ёнпхёндо, вступивших в артиллерийскую перестрелку с южнокорейской армией в ноябре 2010 года, которая стала крупнейшим вооруженным инцидентом с момента заключения перемирия.

Северная и Южная Кореи с 1950 года официально находятся в состоянии войны, однако активные боевые действия не ведутся с 1953-его года.

Политическая ситуация вокруг Корейского полуострова остается напряженной. США выражают недовольство реализацией Пхеньяном ракетной и ядерной программ. В Вашингтоне заявляли, что их стратегия в отношении КНДР направлена на оказание давления на Пхеньян с целью заставить его отказаться от этих программ. Добиваться своих целей США намерены путем ужесточения санкций. В то же время, как отмечалось, Соединенные Штаты открыты для переговоров.

 
 
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Верховный главнокомандующий КНА ознакомился с разработанным новым планом огневого удара по объектам противника.

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