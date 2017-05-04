В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Землетрясение произошло в Таджикистане Как сообщили в сейсмической службе Таджикистана, землетрясение было зафиксировано в 10.09 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в 265 км...

5 мая, Душанбе /БЕЛТА - Ховар/. Очередное землетрясение произошло сегодня в Таджикистане.Как сообщили в сейсмической службе Таджикистана, землетрясение было зафиксировано в 10.09 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в 265 км северо-восточнее Душанбе, на границе Таджикистана с Кыргызстаном.В эпицентре сила землетрясения составила 5-6 баллов, в Душанбе - 3-4 балла.Ранее подземный толчок магнитудой 5 баллов произошел в Таджикистане 4 мая в 1.30 по местному времени. Эпицентр находился в 263 км северо-восточнее Душанбе.Еще два землетрясения зафиксированы в Таджикистане 3 мая. Эпицентр подземных толчков находился в 265 км северо-восточнее Душанбе, на границе с Кыргызстаном. В эпицентре сила одного землетрясения составила 4-5 баллов, другого - 6 баллов.-0-