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Землетрясение произошло в Таджикистане

05.05.2017 09:58 — Новости Мира | БелТА  
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Землетрясение произошло в Таджикистане
5 мая, Душанбе /БЕЛТА - Ховар/. Очередное землетрясение произошло сегодня в Таджикистане.Как сообщили в сейсмической службе Таджикистана, землетрясение было зафиксировано в 10.09 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в 265 км северо-восточнее Душанбе, на границе Таджикистана с Кыргызстаном.В эпицентре сила землетрясения составила 5-6 баллов, в Душанбе - 3-4 балла.Ранее подземный толчок магнитудой 5 баллов произошел в Таджикистане 4 мая в 1.30 по местному времени. Эпицентр находился в 263 км северо-восточнее Душанбе.Еще два землетрясения зафиксированы в Таджикистане 3 мая. Эпицентр подземных толчков находился в 265 км северо-восточнее Душанбе, на границе с Кыргызстаном. В эпицентре сила одного землетрясения составила 4-5 баллов, другого - 6 баллов.-0-
 
 
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Как сообщили в сейсмической службе Таджикистана, землетрясение было зафиксировано в 10.09 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в 265 км...

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