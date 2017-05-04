ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд обязал J&J выплатить 110 млн долларов заболевшей раком американке

05.05.2017 10:26 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд присяжных штата Миссури обязал компанию Johnson & Johnson выплатить более 110 млн долларов женщине из штата Вирджиния.

Женщина обвинила компанию в том, что у нее развился рак яичников после того, как она несколько десятилетий пользовалась продукцией Johnson & Johnson для женской гигиены на основе талька, передает Рейтер.

Поставщиком талька для Johnson & Johnson была компания Imerys Talc America, которая является дочерней структурой парижской Imerys SA, сообщает Блумберг.

Суд приговорил поставщика талька выплатить 100 тысяч долларов пострадавшей женщине, сообщает агентство.

62-летней Лоис Слемп диагностировали рак яичников в 2012 году, передает Блумберг. С тех пор рак распространился на печень женщины. По ее словам, она в течение 40 лет использовала детскую присыпку Johnson & Johnson, а также серию продуктов Shower to Shower.

Слемп также обвинила компанию в том, что в ее продуктах содержался асбест. При этом сама она из-за тяжелой болезни не смогла присутствовать на суде.

Юрист компании в ходе рассмотрения дела в суде заявил, что продукция Johnson & Johnson не могла вызвать рак у Слемп, а асбеста в ней нет.

Всего к компании подано около 2,4 тысячи подобных исков, пишет Рейтер. Компанию обвиняют в том, что она не предупреждала своих клиентов о том, что продукты на основе талька могут вызывать рак. К таким продуктам относится и знаменитая присыпка для детей Baby Powder.

Компанию обвиняют в том, что она фактически игнорировала исследования, которые связывают детскую присыпку и косметику с тальком с развитием рака яичников, поясняет Блумберг. Компания отрицает связь между развитием рака и своей продукцией.

В прошлом году по аналогичным искам компанию уже принуждали выплатить десятки миллионов долларов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина обвинила компанию в том, что у нее развился рак яичников после того, как она несколько десятилетий пользовалась продукцией Johnson & Johnson для женской гигиены на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Землетрясение произошло в Таджикистане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика