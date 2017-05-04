В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выселенное здание горит в центре Москвы: площадь пожара достигла 3 тыс. кв.м "По уточненной информации, площадь пожара в Лубянском проезде составляет порядка 3 тыс. кв.м. Сведений о пострадавших не поступало", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС...

5 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Выселенное здание горит в центре Москвы. Площадь пожара достигла 3 тыс. кв.м."По уточненной информации, площадь пожара в Лубянском проезде составляет порядка 3 тыс. кв.м. Сведений о пострадавших не поступало", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.В свою очередь источник в экстренных службах города сообщил, что пожару присвоен уже третий уровень сложности из пяти возможных.На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, принимаются меры для скорейшей ликвидации пожара.Движение по Лубянскому проезду ограничено.-0-