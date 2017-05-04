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На местных выборах в Великобритании лидируют представители правящей партии

05.05.2017 11:23 — Новости Мира | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частичные выборы в местные органы власти в Великобритании, по итогам которых будут определены владельцы депутатских мандатов и избраны мэры шести городов и муниципальных округов, признаны состоявшимися, сообщают информагентства.Жители Соединенного Королевства накануне голосовали за кандидатов на 4 851 место в 88 региональных, городских и местных органах власти в Шотландии, Уэльсе и Англии.После подсчета результатов по 20 советам уже можно говорить о том, что для представителей правящей Консервативной партии выборы стали самыми удачными с 2008 года: они получили большинство в 10 местных советах, выиграв 523 места.Лейбористы получили контроль над двумя местными советами, выиграв 349 мест. Либерал-демократы получили 132 места. Хуже всего ситуация обстоит с Партией независимости: она на данный момент не смогла пока выиграть ни одного места.Выборы градоначальников проходили в шести муниципальных округах, ряд из которых охватывает целые городские агломерации или просто урбанизированные территории. В их числе округа Кембриджшир и Питерборо, Уэст оф Ингланд, Западный Мидлендс, Большой Манчестер, регион Ливерпуль-Сити и округ Тис-Вэлли. Подсчет голосов продолжается. Результаты будут подведены позже.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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После подсчета результатов по 20 советам уже можно говорить о том, что для представителей правящей Консервативной партии выборы стали самыми удачными с 2008 года: они...

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