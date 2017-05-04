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Крупный пожар в центре Москвы локализован

05.05.2017 11:27 — Новости Мира | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный пожар в здании старой постройки по Лубянскому проезду в центре Москвы локализован, передают информагентства."В данный момент пожар удалось локализовать. Угрозы распространения огня на близлежащие жилые и нежилые здания нет", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищного хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.Как сообщалось, площадь возгорания достигла 3 тыс. кв.м. Пожару был присвоен третий ранг сложности, позже он был снижен до первого. Установлено, что в здании горели деревянные перекрытия.Сейчас открытое горение полностью сбито. Вертолет Ка-32 Московского авиационного центра сбрасывает на крышу здания воду для контролируемого обрушения перекрытий.Движение транспорта по Лубянскому проезду по-прежнему перекрыто. Обстановка на месте спокойная. Информации о пострадавших нет.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"В данный момент пожар удалось локализовать. Угрозы распространения огня на близлежащие жилые и нежилые здания нет", - рассказал заместитель мэра Москвы по...

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