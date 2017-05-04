Авиации международной коалиции запретят летать над зонами деэскалации в Сирии

Над установленными зонами деэскалации в Сирии будет запрещена работа боевой авиации, в том числе воздушных сил международной коалиции. Об этом, как передает РИА "Новости" , 5 мая заявил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.



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«Работа авиации в зонах деэскалации, особенно сил международной коалиции, не предусматривается абсолютно — с уведомлением, без уведомления. Этот вопрос закрыт», — сказал Лаврентьев.

Он пояснил, что единственные места, где может наносить удары авиация международной коалиции, расположены в районе сосредоточения сил группировки «Исламское государство» — в районах Ракки, Дейр-эз-Зора, а также в других населенных пунктах у Евфрата.

«Что касается их действий в зонах деэскалации, в настоящий момент все эти зоны закрыты для их полетов. В меморандуме это не прописано, но полеты авиации прекращаются над этими территориями, и мы как гаранты будем тщательно отслеживать все действия на этом направлении», — отметил он.

Ранее, 4 мая, представители России, Турции и Ирана подписали в казахстанской Астане меморандум о создании в Сирии зон деэскалации (безопасности). В четырех таких зонах (в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в восточной Гуте и на юге страны) боевые действия между правительственными силами и оппозицией должны быть остановлены с 6 мая на полгода с последующим продлением.