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Китайский конкурент Boeing и Airbus совершил первый полет
05.05.2017 12:52 — Новости Мира | Tut.by
Крупнейший китайский пассажирский лайнер C919, разработка которого велась по инициативе китайского правительства, 5 мая отправился в первый полет. Этот самолет рассматривают как конкурента Boeing и Airbus, сообщает
Проведенные испытания делают Китай четвертым авиастроительным гигантом после США, Европы и России. Это также означает новую веху в развитии компании в Шанхае по производству авиакосмической техники Commercial Aircraft Corp of China (COMAC), заявили в сюжете телеканала.
Самолет вылетел из аэропорта Пудун в Шанхае с пятью членами экипажа на борту, которые провели необходимые тесты во время полета. Самолет пробыл в воздухе полтора часа и поднялся на высоту 3 тысячи метров.
Компания-разработчик начала работу над лайнером в 2008 году. Публике самолет
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Самолет вылетел из аэропорта Пудун в Шанхае с пятью членами экипажа на борту, которые провели необходимые тесты во время полета. Самолет пробыл в воздухе полтора...
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