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Китайский конкурент Boeing и Airbus совершил первый полет

05.05.2017 12:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Крупнейший китайский пассажирский лайнер C919, разработка которого велась по инициативе китайского правительства, 5 мая отправился в первый полет. Этот самолет рассматривают как конкурента Boeing и Airbus, сообщает CCTV.


Фото: News.cn

Проведенные испытания делают Китай четвертым авиастроительным гигантом после США, Европы и России. Это также означает новую веху в развитии компании в Шанхае по производству авиакосмической техники Commercial Aircraft Corp of China (COMAC), заявили в сюжете телеканала.

Самолет вылетел из аэропорта Пудун в Шанхае с пятью членами экипажа на борту, которые провели необходимые тесты во время полета. Самолет пробыл в воздухе полтора часа и поднялся на высоту 3 тысячи метров.

Компания-разработчик начала работу над лайнером в 2008 году. Публике самолет представили в 2015 году. Он стал первым крупным пассажирским самолетом, который был произведен в стране с 1983 года.

 
 
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Самолет вылетел из аэропорта Пудун в Шанхае с пятью членами экипажа на борту, которые провели необходимые тесты во время полета. Самолет пробыл в воздухе полтора...

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