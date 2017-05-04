Китайский конкурент Boeing и Airbus совершил первый полет

Крупнейший китайский пассажирский лайнер C919, разработка которого велась по инициативе китайского правительства, 5 мая отправился в первый полет. Этот самолет рассматривают как конкурента Boeing и Airbus, сообщает CCTV .



Фото: News.cn

Проведенные испытания делают Китай четвертым авиастроительным гигантом после США, Европы и России. Это также означает новую веху в развитии компании в Шанхае по производству авиакосмической техники Commercial Aircraft Corp of China (COMAC), заявили в сюжете телеканала.

Самолет вылетел из аэропорта Пудун в Шанхае с пятью членами экипажа на борту, которые провели необходимые тесты во время полета. Самолет пробыл в воздухе полтора часа и поднялся на высоту 3 тысячи метров.

Компания-разработчик начала работу над лайнером в 2008 году. Публике самолет представили в 2015 году. Он стал первым крупным пассажирским самолетом, который был произведен в стране с 1983 года.